Son dakika haber... Çanakkale'de ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
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Son dakika haber... Çanakkale'de ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

26.09.2020 21:43 | Son Güncelleme: 26.09.2020 21:46
Son dakika haber... Çanakkale'de ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Son dakika haberleri: Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde otluk alanda başlayıp ormana sıçrayan yangın, kontrol altına alındı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde otluk alanda başlayıp ormana sıçrayan yangın, kontrol altına alındı.

Bolayır köyü Mavi Çam mevkisinde, otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle çamların bulunduğu ormana sıçrayan yangına, Gelibolu itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yazlık evlerin bulunduğu bölgeyi tehdit eden alevler, ekipler tarafından kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğan Zelova

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