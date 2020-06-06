Son dakika haber... Çanakkale'de orman yangını
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Son dakika haber... Çanakkale'de orman yangını

Son dakika gelişmesine göre Çanakkale merkeze bağlı Aşağıokçular köyünde ormanlık alanda yangın çıktı.

Son dakika haber... Çanakkale'de orman yangını
06.06.2020 18:26 | Son Güncelleme: 06.06.2020 18:30

Çanakkale merkeze bağlı Aşağıokçular köyünde ormanlık alanda yangın çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 3 hektarlık alan zarar gördü.

Çanakkale merkeze bağlı Aşağıokçular köyü ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören köylüler durumu ALO 177 Orman Yangını İhbar Hattına bildirdi. Ekipler kısa sürede olay yerine geldi.

Orman yangınına; 2 yangın söndürme helikopteri, 9 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 4 su ikmal aracı, 2 dozer, 2 trayler ve 52 orman işçisi müdahale etti. 100'e yakında mükellef yangına yardımcı oldu. Yangın havadan ve karadan ekiplerin yoğun çalışması sonucu 2.5 saatte kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 3 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Soğutma çalışmaları sürüyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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