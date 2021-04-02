Çanakkale Valisi Aktaş, korona virüs denetiminde
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Çanakkale Valisi Aktaş, korona virüs denetiminde

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Çanakkale Valisi Aktaş, korona virüs denetiminde

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 'Dinamik Denetim Süreci' genelge kapsamında kentte korona virüs (Covid-19) denetimlerine katıldı.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 'Dinamik Denetim Süreci' genelge kapsamında kentte korona virüs (Covid-19) denetimlerine katıldı.

Dinamik denetimler kapsamında kordon bölgesinde faaliyet gösteren işletmeleri ziyaret ederek esnaf ile bir süre görüşen Vali İlhami Aktaş, esnaflara uygulanması gereken tedbirler hakkında bilgiler vererek, salgının kontrol altına alınabilmesi için hep birlikte mücadele edilmesi gerektiğini belirtti.

Vaka artışının Çanakkale'de kontrol altına almak için hareketliliğin azalmasının önemine değinen Vali İlhami Aktaş, vatandaşların temizlik, maske ve mesafe kuralı başta olmak üzere alınan tüm tedbirlere hassasiyetle uyması gerektiğini ifade etti.

Aktaş'ın Kordon bölgesinde gerçekleşen korona virüs denetlemelerine İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Taşçı ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul üyeleri eşlik etti. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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