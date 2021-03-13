Son dakika haber! Çanakkale'de HAYDİ ekipleri 180 sokak hayvanının beslenmesine yardımcı oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber! Çanakkale'de HAYDİ ekipleri 180 sokak hayvanının beslenmesine yardımcı oldu

13.03.2021 15:45 | Son Güncelleme: 13.03.2021 15:52
Son dakika haber! Çanakkale'de HAYDİ ekipleri 180 sokak hayvanının beslenmesine yardımcı oldu

Son dakika haberler... Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı (HAYDİ) ekipleri, 180 sokak hayvanının beslenmesine yardımcı oldu.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı (HAYDİ) ekipleri, 180 sokak hayvanının beslenmesine yardımcı oldu.

HAYDİ ekipleri salgın nedeniyle yaşanan sokağa çıkma kısıtlamasının etkisiyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için harekete geçti.

Şubat ayında yürütülen faaliyetler kapsamında, Ayvacık, Biga, Bayramiç, Çan, Ezine, Eceabat, Lapseki ve Yenice ilçelerinde 180 sokak hayvanının beslenmesi sağlandı.

Ekipler hasta olduğu anlaşılan 8 sahipsiz sokak hayvanının İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve belediye ekiplerinin desteğiyle sağlığına yeniden kavuşmasını sağladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Hulusi Akar Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hülya Avşar Bülent Ersoy Ferhan Şensoy Rasim Öztekin
Spor Ali Koç Erol Bulut Fatih Terim Cüneyt Çakır Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Çanakkale'de HAYDİ ekipleri 180 sokak hayvanının beslenmesine yardımcı oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 15:52:51. #1.15#
title