Son dakika haber! Çanakkale'de devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, eşi yaralandı
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Son dakika haber! Çanakkale'de devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, eşi yaralandı

Son dakika haber! Çanakkale'de devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, eşi yaralandı
Anadolu Ajansı / Sabahattin Sallama - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Sarıot köyünde yaşayan Hasan (67) ve Meliha Akgün (64) çifti, 17 TP 753 plakalı otomobille ilçe merkezindeki pazara gitmek üzere yola çıktı.

Aracı kullanan Hasan Akgün'ün, köyün yakınındaki rampada direksiyon hakimiyetini yitirmesi nedeniyle otomobil devrildi.

Yol kenarındaki sökülmüş ağaç köklerine çarparak durabilen aracın sürücüsü, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan Meliha Akgün ise sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bayramiç Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık, Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabahattin Sallama

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