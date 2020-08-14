Son dakika haber: Çanakkale'de dev uyuşturucu operasyonu Son dakika haberlerine göre Çanakkale'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda piyasa değeri tam 700 bin lira olan metanfetamin ele geçirildi.

Çanakkale'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda piyasa değeri tam 700 bin lira olan metanfetamin ele geçirildi. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gelibolu ilçesinde M.E.'ye ait bir eve baskın düzenledi. Operasyonda piyasa değeri 700 bin lira olan 2 kilogram metanfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan M.E. adlı şahıs, ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. - ÇANAKKALE Kaynak: İHA