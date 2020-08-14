Son dakika haber... Çanakkale'de bir yangın daha
Son dakika habere göre Çanakkale'de bir yangın daha -Ayvacık'da zeytinlik alanda yangın Çanakkale'nin zeytinlik alanda da yangın çıktı.
14.08.2020 17:25 | Son Güncelleme: 14.08.2020 17:57
Çanakkale'de bir yangın daha
-Ayvacık'da zeytinlik alanda yangın
ÇANAKKALE - Çanakkale'nin zeytinlik alanda da yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.
Ayvacık ilçesinde bulunan Kozlu Mahallesinde zeytinlik alanda yangın çıktı. Rüzgarın tesiriyle kısa sürede büyüyen alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ve orman bölge ekiplerine bildirdi. Yangın bölgesine çok sayıda ekip sevk edilirken, havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
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Kaynak: İHA