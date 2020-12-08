Son dakika haber... Çanakkale'de bir köyde karantina başlatıldı

Son dakika gelişmesine göre Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

İlçe Umumi Hıfzısıhha Kurulu, Kaymakam Hacı Arslan Uzan başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Kovid-19 vaka sayısında artış görülen Mecidiye köyünde 14 gün süreyle giriş ve çıkışların, ev ziyaretlerinin yasaklanmasına, ibadetlerin toplu yapılmamasına, berber, kuaför gibi iş yerlerinin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına karar verildi.

Bunun üzerine köyün giriş ve çıkışlarının olduğu 3 noktada jandarma tarafından önlem alınmaya başlandı.

Ezine Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgının yayılımının önlenmesi amacıyla alınan tedbirlere uyulması noktasında oldukça hassas davrandıklarını söyledi.

Salgınla mücadeleye ilişkin kararların titizlikle uygulanacağını belirten Uzan, şunları kaydetti:

"Mecidiye köyümüzde vaka ve temaslı sayısındaki artış nedeniyle hastalığı ve vaka sayısını kontrol altına almak amacıyla İlçe Umumi Hıfzısıhha Kurulunca karantina uygulaması kararı alma ihtiyacı duyulmuştur. Tüm vatandaşlarımızın maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet ederek evde kalmalarını, ev ziyareti yapmamalarını, yetkililerin direktiflerine ve kurul tarafından alınan kararlara muntazaman uymalarını bekliyoruz. Kaymakamlığımız ve Vefa Sosyal Destek Grubumuz ile karantina sürecinde vatandaşlarımızın tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması noktasında her an yanlarında olacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Birol Güngördü