Son dakika haber! Çanakkale'de annesini öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde tartıştığı annesini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Camikebir Mahallesi Hançerli Çeşme Sokak'taki evlerinde annesi Nermin G'yi (66) başına keserle vurarak öldürdüğü ileri sürülen Kamil G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Dün olayın ardından polis ekipleri tarafından evde gözaltına alınan Kamil G'nin, psikolojik sorunları olduğu ve daha önce de annesiyle tartışmalar yaşadığı iddia edilmişti.