ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN 2 GÜNDE 4 RUS SAVAŞ GEMİSİ GEÇTİ
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ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN 2 GÜNDE 4 RUS SAVAŞ GEMİSİ GEÇTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 102 borda numaralı 'Kaliningrad' ile 130 borda numaralı 'Korolev' adlı savaş gemileri, Marmara Denizi'ne açıldı.

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 102 borda numaralı 'Kaliningrad' ile 130 borda numaralı 'Korolev' adlı savaş gemileri, Marmara Denizi'ne açıldı. Dün de 2 Rus savaş gemisi Karadeniz'e gitmek üzere boğazdan geçmişti.

Ege Denizi'nden saat 07.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 102 borda numaralı 'Kaliningrad' ile 130 borda numaralı 'Korolev' adlı savaş gemileri, saat 08.15 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Gelibolu ile Lapseki arasında yapımı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü ayaklarının arasından geçen savaş gemileri, Karadeniz'e çıkmak için Marmara Denizi'ne açıldı. Gemilerin güvertesindeki can yelekli askerler dikkat çekti. Rus savaş gemilerine, güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

Dün de Rus Donanması'na ait 031 borda numaralı 'Alexander Otrakovsky' ile 027 borda numaralı 'Kondopoga' adlı savaş gemileri Karadeniz'e geçmek üzere Çanakkale Boğazı'ndan geçmişti.

ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN 2 GÜNDE 4 RUS SAVAŞ GEMİSİ GEÇTİ
ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN 2 GÜNDE 4 RUS SAVAŞ GEMİSİ GEÇTİ
ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN 2 GÜNDE 4 RUS SAVAŞ GEMİSİ GEÇTİ
ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN 2 GÜNDE 4 RUS SAVAŞ GEMİSİ GEÇTİ
ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN 2 GÜNDE 4 RUS SAVAŞ GEMİSİ GEÇTİ
ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN 2 GÜNDE 4 RUS SAVAŞ GEMİSİ GEÇTİ
ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN 2 GÜNDE 4 RUS SAVAŞ GEMİSİ GEÇTİ
ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN 2 GÜNDE 4 RUS SAVAŞ GEMİSİ GEÇTİ
ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN 2 GÜNDE 4 RUS SAVAŞ GEMİSİ GEÇTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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