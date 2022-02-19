Son dakika haber! ÇANAKKALE - Bakan Karaismailoğlu, Çanakkale Köprüsü'nden yürüyerek Asya'dan Avrupa kıtasına geçti (2) - Haberler
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Son dakika haber! ÇANAKKALE - Bakan Karaismailoğlu, Çanakkale Köprüsü'nden yürüyerek Asya'dan Avrupa kıtasına geçti (2)

AA, Volkan Bayraktar - Güncel
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, açılışa hazırlanan 4 bin 608 metre uzunluğundaki 1915 Çanakkale Köprüsü'nden yürüyerek Asya'dan Avrupa kıtasına geçti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, açılışa hazırlanan 4 bin 608 metre uzunluğundaki 1915 Çanakkale Köprüsü'nden yürüyerek Asya'dan Avrupa kıtasına geçti.

Son dakika haber! ÇANAKKALE - Bakan Karaismailoğlu, Çanakkale Köprüsü'nden yürüyerek Asya'dan Avrupa kıtasına geçti (2)

Son dakika haber! ÇANAKKALE - Bakan Karaismailoğlu, Çanakkale Köprüsü'nden yürüyerek Asya'dan Avrupa kıtasına geçti (2)

Son dakika haber! ÇANAKKALE - Bakan Karaismailoğlu, Çanakkale Köprüsü'nden yürüyerek Asya'dan Avrupa kıtasına geçti (2)

AA / Volkan Bayraktar - Güncel

1915 Çanakkale Köprüsü, Adil Karaismailoğlu, Asya, Güncel, Haberler

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