Son dakika haber! ÇANAKKALE - Bakan Karaismailoğlu, Çanakkale Köprüsü'nden yürüyerek Asya'dan Avrupa kıtasına geçti (2)
AA, Volkan Bayraktar - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Edinilen son dakika gelişmesine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, açılışa hazırlanan 4 bin 608 metre uzunluğundaki 1915 Çanakkale Köprüsü'nden yürüyerek Asya'dan Avrupa kıtasına geçti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, açılışa hazırlanan 4 bin 608 metre uzunluğundaki 1915 Çanakkale Köprüsü'nden yürüyerek Asya'dan Avrupa kıtasına geçti.