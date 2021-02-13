ÇANAKKALE - Ro-Ro gemisi hasar tespit çalışmaları için İstanbul'a gidiyor
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ÇANAKKALE - Ro-Ro gemisi hasar tespit çalışmaları için İstanbul'a gidiyor

13.02.2021 14:25 | Son Güncelleme: 13.02.2021 14:52
ÇANAKKALE - Ro-Ro gemisi hasar tespit çalışmaları için İstanbul'a gidiyor

Çanakkale açıklarında, İtalya'nın Trieste Limanı'na seyir halinde olduğu sırada yangın çıkan Ro-Ro gemisi; bakım, tamir, hasar tespit ve kontrol çalışmaları için İstanbul'un Tuzla Limanı'na doğru gidiyor.

Çanakkale açıklarında, İtalya'nın Trieste Limanı'na seyir halinde olduğu sırada yangın çıkan Ro-Ro gemisi; bakım, tamir, hasar tespit ve kontrol çalışmaları için İstanbul'un Tuzla Limanı'na doğru gidiyor.

İstanbul'un Tuzla Limanı'ndan İtalya'nın Trieste Limanı'na giderken 11 Şubat'ta Çanakkale açıklarında ana güvertesinde yangın çıkan ve Akçansa Limanı'nda yaklaşık 17 saat süren söndürme çalışmaları tamamlanıp soğutulan "Gallipoli Seaways" isimli geminin teknik sörvey işlemleri İstanbul'da gerçekleştirilecek.

193 metre boyunda ve 26 bin 525 grostonluk Türk bayraklı gemiye Tuzla'da bakım, onarım, hasar tespit ve kontrol çalışmaları yapılacak.

Burada yangının araçlara ve gemiye verdiği hasar net bir şekilde belirlenmiş olacak.

Çanakkale Liman Başkanlığınca seyir seperasyon sıkıntısı bulunmadığı belirlenen gemiye Tuzla'ya kadar Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-3" römorkörü refakat edecek.

Olay

İstanbul Tuzla Limanı'ndan hareket eden ve Çanakkale Boğazı yönüne ilerleyen Türk bayraklı 193 metrelik "Gallipoli Seaways" isimli geminin ana güvertesinde perşembe günü personel tarafından duman fark edilmesi üzerine durum Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetlerine bildirilmişti.

26 bin 525 grostonluk geminin bulunduğu bölgeye güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-4" ve "Kurtarma-10" römorkörü gönderilmişti. Bozcaada açıklarına gelen gemideki yangına 2 yönden müdahale edilmişti. Römorkörler yardımıyla Akçansa Limanı'na çekilen gemiye denizden ve karadan müdahale edilerek alevler söndürülmüştü.

ÇANAKKALE - Ro-Ro gemisi hasar tespit çalışmaları için İstanbul'a gidiyor
ÇANAKKALE - Ro-Ro gemisi hasar tespit çalışmaları için İstanbul'a gidiyor
ÇANAKKALE - Ro-Ro gemisi hasar tespit çalışmaları için İstanbul'a gidiyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yüksel

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