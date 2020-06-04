Son dakika haber | Çanakkale açıklarında 85 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Son dakika haber | Çanakkale açıklarında 85 düzensiz göçmen kurtarıldı

Gelen son dakika haberlerine göre Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk Kara Suları'na dönmeye zorlanan 2 lastik bottaki 85 sığınmacı Türk Sahil Güvenlik unsurlarınca açık denizde sürüklenirken kurtarıldı.

Son dakika haber | Çanakkale açıklarında 85 düzensiz göçmen kurtarıldı
04.06.2020 11:25 | Son Güncelleme: 04.06.2020 11:28

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk Kara Suları'na dönmeye zorlanan 2 lastik bottaki 85 sığınmacı Türk Sahil Güvenlik unsurlarınca açık denizde sürüklenirken kurtarıldı.

Yunanistan'ın Midilli (Lesvos) Adası'na yasa dışı yollardan geçmeye çalışan iki grup şişme bot ile Ayvacık sahilinden denize açıldı. Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca tespit edilen 85 kişinin bulunduğu iki bot, Türk Kara Sularına geri itildi. Sığınmacıların yardım talebi üzerine bölgeye hareket eden Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Kadırga Burnu açıklarında aldıkları yabancı uyrukluları karaya çıkardı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen, aralarında kadın ve çocukların da olduğu sığınmacılara yiyecek ve giysi yardımında bulunuldu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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