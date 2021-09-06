Son dakika haber... Çan'da trafik kazası: 1 ölü
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Son dakika haber... Çan'da trafik kazası: 1 ölü

Son dakika haber... Çan'da trafik kazası: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Çan - Biga karayolu 12. Kilometresinde Emeşe - Katrancı köyleri arasında meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Sezai G. hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Çan'dan Biga istikametine giden 17 AAD 448 plakalı motosiklet sürücüsü Sezai G. (35) Emeşe - Katrancı köyleri arasında hakimiyetini kaybederek yola savruldu. Savrulmanın etkisiyle motosikletten yaklaşık 20 metre ileriye sürüklenen sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE

Son dakika haber... Çan'da trafik kazası: 1 ölü
Son dakika haber... Çan'da trafik kazası: 1 ölü
Son dakika haber... Çan'da trafik kazası: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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