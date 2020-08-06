Son dakika haber... Cammu Keşmir'de sokağa çıkma yasağını andıran Kovid-19 kısıtlamaları
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber... Cammu Keşmir'de sokağa çıkma yasağını andıran Kovid-19 kısıtlamaları

Son dakika haberleri: Hindistan'ın geçen sene 5 Ağustos'ta özel statüsünü kaldırarak merkeze bağlı İki Birlik Toprağı'na ayırdığı Cammu Keşmir'de yönetimin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle bölge genelinde sokağa çıkma yasağını andıran çeşitli kısıtlamalar uyguladığı bildirildi.

Son dakika haber... Cammu Keşmir'de sokağa çıkma yasağını andıran Kovid-19 kısıtlamaları
06.08.2020 11:45 | Son Güncelleme: 06.08.2020 11:48

Hindistan'ın geçen sene 5 Ağustos'ta özel statüsünü kaldırarak merkeze bağlı İki Birlik Toprağı'na ayırdığı Cammu Keşmir'de yönetimin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle bölge genelinde sokağa çıkma yasağını andıran çeşitli kısıtlamalar uyguladığı bildirildi.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılmasının yıl dönümü sebebiyle 4-5 Ağustos'ta sokağa çıkma yasağı ilan eden ve daha sonra söz konusu yasağın kaldırıldığını açıklayan Cammu Keşmir yönetimi, Kovid-19 dolayısıyla ulaşıma, halkın hareket özgürlüğüne ve ticari faaliyetlere kısıtlama getirdi.

Güvenlik güçleri çok sayıda yol ve köprüye bariyer ve dikenli tel yerleştirirken, market ve iş yerleri kapalı kaldı. Bölge sakinleri, polis yetkililerinin oluşturdukları kontrol noktalarında durduruldu.

Çok sayıda Cammu Keşmirli, kendilerini kontrol noktalarında durduran güvenlik güçlerinin "sokağa çıkma yasağının sürdüğünü" söylediğini aktardı.

Cammu Keşmirli İşfak Ahmet, yaptığı açıklamada, "Gerçek olan şu ki biz acımasız bir kuşatma altındayız ve bu kuşatma şu anda bir yaşında." dedi.

Eski eyalet Başbakanı Ömer Abdullah, Twitter'dan yaptığı açıklamada, iktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) üyelerinin bir araya gelip kutlama yapabildiğini ancak kendilerinin bölgede ne olup bittiğine dair bir araya gelip tartışamadıklarını bildirdi.

Abdullah, BJP'nin iki yüzlülük sergilediğini kaydetti.

Cammu Keşmir'e yeni vali

Öte yandan, 4 Ağustos'ta beklenmedik bir şekilde istifa ettiğini duyuran Cammu Keşmir Valisi Girish Chandra Murmu'dan boşlan koltuğa BJP'li eski milletvekili ve Bakan Yardımcısı Manoj Sinha atandı.

Bürokrat olan Murmu'nun aksine yeni vali, politikacıların arasından seçildi.

Murmu, 31 Ekim 2019'da Cammu Keşmir Valisi olarak atanmıştı.

Cammu Keşmir'in özel statüsü 1 yıl önce kaldırıldı

Hindistan yönetimi, 5 Ağustos 2019'da nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan, kendine ait bayrağı ve kimliği bulunan Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmış, 31 Ekim 2019'da eyalet yönetimini lağvederek merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" olarak ikiye ayırmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılmasını yeni bir toprak ele geçirilmiş gibi lanse eden Hindistan yönetiminin çıkardığı yeni yasalarla Hindu nüfusun Keşmir'e yerleştirilmesini teşvik ederek, bölgenin demografik yapısını değiştirmeye çalıştığı belirtiliyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme Magazin
Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme
AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin? Politika
AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin?
Polisin maske sorduğu gencin yanıtı vaka sayılarının neden arttığını gözler önüne serdi Güncel
Polisin maske sorduğu gencin yanıtı vaka sayılarının neden arttığını gözler önüne serdi
İçişleri Bakanı Soylu, sokağa çıkma yasağı tartışmalarına noktayı koydu: Gündemimizde yok Güncel
İçişleri Bakanı Soylu, sokağa çıkma yasağı tartışmalarına noktayı koydu: Gündemimizde yok
Hannibal koca, karısının parmağını ısırarak koparttı 3. Sayfa
Hannibal koca, karısının parmağını ısırarak koparttı
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun bir foyası daha ortaya çıktı: Paraları aklamak için 2 milyon liralık şirket kurdurmuş Ekonomi
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun bir foyası daha ortaya çıktı: Paraları aklamak için 2 milyon liralık şirket...
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
Son Dakika: TBMM'de koronavirüs alarmı! 9 milletvekili ve 35 personelin test sonuçları pozitif çıktı
Son Dakika: TBMM'de koronavirüs alarmı! 9 milletvekili ve 35 personelin test sonuçları pozitif çıktı
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle görüntülendi
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle görüntülendi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Okullar açılmasın' demek maskesiz sokağa çıkmak kadar basit
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Okullar açılmasın' demek maskesiz sokağa çıkmak kadar basit
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi
Daria Kyryliuk'un erkek arkadaşı Baran Güneş: Momo ev ev gezip tüm videoları satın almış
Daria Kyryliuk'un erkek arkadaşı Baran Güneş: Momo ev ev gezip tüm videoları satın almış
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar: Vaka sayısında hızlı artış söz konusu, tedbirlere uyalım
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar: Vaka sayısında hızlı artış söz konusu, tedbirlere uyalım
Kıskançlık krizine giren genç, 8 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü
Kıskançlık krizine giren genç, 8 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü
Google, Play Müzik uygulamasını kapatıyor
Google, Play Müzik uygulamasını kapatıyor
Ljajic'in maaşı F.Bahçe'ye çok gelince, Ozan Tufan'la takası beklemeye alındı
Ljajic'in maaşı F.Bahçe'ye çok gelince, Ozan Tufan'la takası beklemeye alındı
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
Süper Lig şampiyonu 2021/22 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılamayacak
Süper Lig şampiyonu 2021/22 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılamayacak
Burak Yılmaz, Lille formasıyla ilk maçına çıktı
Burak Yılmaz, Lille formasıyla ilk maçına çıktı
ABD'de yaz kampında 260 çocuk virüse yakalandı, çıkan rapor korkuttu: Koronavirüs okullarda sanılandan çok daha hızlı yayılabilir
ABD'de yaz kampında 260 çocuk virüse yakalandı, çıkan rapor korkuttu: Koronavirüs okullarda sanılandan çok daha hızlı yayılabilir
Son Dakika: Türkiye Futbol Federasyonu'ndan F.Bahçe'ye harcama limiti yanıtı: Hiçbir kulübe farklı sistem uygulanmayacak
Son Dakika: Türkiye Futbol Federasyonu'ndan F.Bahçe'ye harcama limiti yanıtı: Hiçbir kulübe farklı sistem uygulanmayacak
Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona - Napoli maçını yönetecek
Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona - Napoli maçını yönetecek
Son Dakika: ABD'li Zynga, Türk oyun firması Rollic Games'i 168 milyon dolara satın aldı
Son Dakika: ABD'li Zynga, Türk oyun firması Rollic Games'i 168 milyon dolara satın aldı
İçişleri Bakanlığı'ndan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması iddiasına yanıt: Sahte belgelere itibar etmeyin
İçişleri Bakanlığı'ndan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması iddiasına yanıt: Sahte belgelere itibar etmeyin
Bakan Soylu'dan görevden alınan Çeşme Kaymakamı hakkındaki iddiaya tepki: Tövbe, olur mu öyle şey
Bakan Soylu'dan görevden alınan Çeşme Kaymakamı hakkındaki iddiaya tepki: Tövbe, olur mu öyle şey
Bir erkekle öpüşme pozunu paylaşan Nesrin Cavadzade: O benim kankam
Bir erkekle öpüşme pozunu paylaşan Nesrin Cavadzade: O benim kankam
2 çocuk annesinden 'cinsel içerikli bir oyunda' para karşılığı soyunmasını isteyen reklamcıya 1 yıl 8 ay hapis
2 çocuk annesinden 'cinsel içerikli bir oyunda' para karşılığı soyunmasını isteyen reklamcıya 1 yıl 8 ay hapis
Son Dakika: Türkiye'de 5 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1178 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 5 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1178 yeni vaka tespit edildi
Lübnan'da yaşayan felaket ülke basınında geniş yer buldu
Lübnan'da yaşayan felaket ülke basınında geniş yer buldu
Çiğ köfte siparişi geciktiği için işletme sahibinin aracına pompalı ve kurusıkıyla ateş ettiler
Çiğ köfte siparişi geciktiği için işletme sahibinin aracına pompalı ve kurusıkıyla ateş ettiler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Bülent Bostanoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Sezen Aksu Barış Arduç Şeyma Subaşı
Spor Okan Buruk Arda Turan Fatih Terim Burak Yılmaz Servet Yardımcı
Daha Fazla Beyrut Lübnan Patlama Instagram
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Cammu Keşmir'de sokağa çıkma yasağını andıran Kovid-19 kısıtlamaları - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.8.2020 12:46:04. #1.15#
title