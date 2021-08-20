Son dakika haber! Cammu Keşmir'de güvenlik güçleri ile direnişçiler arasında çıkan çatışmada 2 kişi öldü
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Son dakika haber! Cammu Keşmir'de güvenlik güçleri ile direnişçiler arasında çıkan çatışmada 2 kişi öldü

Son dakika haber! Cammu Keşmir'de güvenlik güçleri ile direnişçiler arasında çıkan çatışmada 2 kişi öldü
Anadolu Ajansı / Emel Öz - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında çıkan çatışmada 2 direnişçi öldü.

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında çıkan çatışmada 2 direnişçi öldü.

Ülke basınındaki habere göre, yetkililer, direnişçilerin bulunduğuna dair ihbar üzerine Cammu Keşmir'in Pampore kasabasında başlatılan operasyonun kısa süre sonra silahlı çatışmaya döndüğünü bildirdi.

Bölgede güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında çatışma çıktığını belirten yetkililer, çatışmada 2 direnişçinin öldüğünü kaydetti.

Cammu Keşmir'in Rajouri bölgesinde de dün askerlerle direnişçiler arasında meydana gelen çatışmada 1 asker hayatını kaybetmiş, 1 direnişçi de ölmüştü.

Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Cammu Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik bir kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oylamasıyla belirlenmesini öngörüyor.

Hindistan halk oylamasına karşı tutum benimserken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz

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