Camiye girip yardım paralarını çalan hırsız kıskıvrak yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Camiye girip yardım paralarını çalan hırsız kıskıvrak yakalandı

27.11.2020 20:35 | Son Güncelleme: 27.11.2020 20:56

Camiye girip yardım paralarını çalan hırsız kıskıvrak yakalandı Camide hırsızlık kameralara yansıdı Burdur'da camiden yardım paralarını çalan hırsız polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Camiye girip yardım paralarını çalan hırsız kıskıvrak yakalandı

Camide hırsızlık kameralara yansıdı

BURDUR - Burdur'da camiden yardım paralarını çalan hırsız polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Hırsızlık yapan zanlının camiye girmesi ve yaradım paralarını almak için etrafı didik dik etmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Koronavirüs salgınında en korkunç gün! Vaka ve vefat sayısı bir kez daha rekor kırdı
Koronavirüs salgınında en korkunç gün! Vaka ve vefat sayısı bir kez daha rekor kırdı
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Tüm toplu etkinlikler 3 ay süreyle yasaklandı
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Tüm toplu etkinlikler 3 ay süreyle yasaklandı

Olay, Şirinevler Mahallesi'nde 9 Kasım'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erol Ç. hırsızlık yapmak için Şirinevler Camii'ne girdi. Hırsızlık zanlısı Erol Ç., yardım paralarını almak için bulunduğu odanın anahtarını aramaya başladı. Kitap raflarına ve halının altına baktıktan sonra anahtarı bulamayan Erol Ç., bu sefer de camiye ait başka anahtarlarla kapıyı zorlamaya başladı. Uzun uğraşın sonunda anahtarı bulan Erol Ç., kapıyı açarak içeride bulunan 700 TL değerindeki bozuk paralarla, 300 TL değerindeki kağıt parayı cebine atarak olay yerinden uzaklaştı. Durumdan şüphelenen cami görevlisinin güvenlik kameralarını incelemesi üzerine olay polise haber verildi. Polis ekipleri kısa sürede Erol Ç.'yi kıskıvrak yakaladı.

Camiye girip yardım paralarını çalan hırsız kıskıvrak yakalandı
Camiye girip yardım paralarını çalan hırsız kıskıvrak yakalandı
Camiye girip yardım paralarını çalan hırsız kıskıvrak yakalandı
Camiye girip yardım paralarını çalan hırsız kıskıvrak yakalandı
Camiye girip yardım paralarını çalan hırsız kıskıvrak yakalandı
Camiye girip yardım paralarını çalan hırsız kıskıvrak yakalandı
Camiye girip yardım paralarını çalan hırsız kıskıvrak yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEMAL TURAN KAYA

İlgili Haberler

Son dakika haberleri | Şantiyeden malzeme çalan 2 hırsız polise yakalandı
Son dakika haberleri | Şantiyeden malzeme çalan 2 hırsız polise yakalandı
173 bin liralık altın çalan hırsızlar yakalandı
173 bin liralık altın çalan hırsızlar yakalandı
380 metre kablo çalan hırsızlar trafik kazasında yakalandı
380 metre kablo çalan hırsızlar trafik kazasında yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Bülent Arınç Meral Akşener Fahrettin Koca Alaattin Çakıcı
Magazin Teoman Sezen Aksu Demet Akbağ Serdar Ortaç
Spor Mert Günok Şenol Güneş Caner Erkin Deniz Türüç Burak Yılmaz
Tüm Haberler Türk Adana Deprem Malatya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Camiye girip yardım paralarını çalan hırsız kıskıvrak yakalandı - Burdur
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.11.2020 20:56:43. #1.15#
title