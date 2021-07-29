Son dakika haber | Camiden kablo hırsızlığı kamerada
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Son dakika haber | Camiden kablo hırsızlığı kamerada

Son dakika haber | Camiden kablo hırsızlığı kamerada
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: OSMANİYE'de camiden kablo çalan hırsızlık şüphelisi M.C.G. (22), yakalandı.

OSMANİYE'de camiden kablo çalan hırsızlık şüphelisi M.C.G. (22), yakalandı. Hırsızlık anları ise saniye saniye güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 16-23 Temmuz tarihleri arasında üç farklı adresteki cami ve evlerden, 6 tam altın, 2 çeyrek altın ve klimalara ait bakır kabloların çalınması ihbarı ile ilgili çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen polis, şüphelinin daha önceden çok sayıda hırsızlık kaydı bulunan M.C.G. olduğunu belirledi. Camideki hırsızlık anları güvenlik kamerasınca anbean kaydedilen M.C.G., polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla saklandığı boş metruk binada gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen M.C.G. çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 


Son dakika haber | Camiden kablo hırsızlığı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül

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