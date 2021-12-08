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Son dakika haber: Cami tuvaletinde şüpheli ölüm

Son dakika haber: Cami tuvaletinde şüpheli ölüm
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Elazığ'da bir şahıs, cami tuvaletinde kafasından vurulmuş halde bulundu.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da bir şahıs, cami tuvaletinde kafasından vurulmuş halde bulundu.

Olay, merkez İzzetpaşa Mahallesi'nde bulunan İzzetpaşa Camii'nin tuvaletinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tuvaletten silah sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Faruk Kalçık'ın (32) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek olay yerinde inceleme yaptı.

Yapılan incelemenin ardından Kalçık'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ELAZIĞ

Son dakika haber: Cami tuvaletinde şüpheli ölüm

Son dakika haber: Cami tuvaletinde şüpheli ölüm

Son dakika haber: Cami tuvaletinde şüpheli ölüm

Son dakika haber: Cami tuvaletinde şüpheli ölüm

Son dakika haber: Cami tuvaletinde şüpheli ölüm

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