Son dakika haber! Cami kubbesine çıktı, götürüldüğü hastaneden kaçtı
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Son dakika haber! Cami kubbesine çıktı, götürüldüğü hastaneden kaçtı

09.03.2021 09:50 | Son Güncelleme: 09.03.2021 09:57
Son dakika haber! Cami kubbesine çıktı, götürüldüğü hastaneden kaçtı

Son dakika haberler: İZMİR'in Karabağlar ilçesinde cami kubbesine çıkan Hüseyin K. (57) itfaiye ekiplerince indirildi.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde cami kubbesine çıkan Hüseyin K. (57) itfaiye ekiplerince indirildi.  Alkollü olduğu öğrenilen Hüseyin K., tedbir amacıyla götürüldüğü hastaneden de kaçtı.

Kazım Karabekir Mahallesi Yıldız Caddesi'nde bulunan Merkez Cami'nin kubbesine çıkan bir kişiyi gören vatandaşlar polisi aradı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, kubbenin bulunduğu alanda yatmış halde bulunan kişinin Hüseyin K. olduğunu belirledi. Alkollü olduğu anlaşılan Hüseyin K., çağrılan itfaiye ekiplerince kubbeden indirildi. Hüseyin K., tedbir amaçlı ambulansla götürüldüğü İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden de kaçtı.

 


Son dakika haber! Cami kubbesine çıktı, götürüldüğü hastaneden kaçtı
Son dakika haber! Cami kubbesine çıktı, götürüldüğü hastaneden kaçtı
Son dakika haber! Cami kubbesine çıktı, götürüldüğü hastaneden kaçtı
Son dakika haber! Cami kubbesine çıktı, götürüldüğü hastaneden kaçtı
Son dakika haber! Cami kubbesine çıktı, götürüldüğü hastaneden kaçtı
Son dakika haber! Cami kubbesine çıktı, götürüldüğü hastaneden kaçtı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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