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Son dakika haber! Cami avlusunda öldürüldü, cinayete azmettirmekten yargılanıyormuş

Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Cami avlusunda öldürüldü, cinayete azmettirmekten yargılanıyormuş

Son dakika haberler... DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde cami avlusundaki silahlı saldırıda öldürülen Veysi Özbey'in (72), Diyarbakır'da 4 yıl önce işlenen cinayette azmettirici olduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılandığı ortaya çıktı.

DİYARBAKIR (DHA) - DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde cami avlusundaki silahlı saldırıda öldürülen Veysi Özbey'in (72), Diyarbakır'da 4 yıl önce işlenen cinayette azmettirici olduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılandığı ortaya çıktı. Veysi Özbey'in oğlu Mehmet Özbey'in (22) ise aynı olayda cinayet zanlısı olarak tutuklu yargılandığı öğrenildi. Polisin soruşturması sürerken, olayda kan davası ihtimali araştırılıyor.

Diyarbakır'dan 4 yıl önce Denizli'ye gelerek Honaz ilçesine yerleşen Veysi Özbey, geçen cumartesi, saat 21.00 sıralarında, Yeni Cami'de yatsı namazı çıkışında, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından tabancayla saldırıya uğradı. Başına ve göğsüne isabet eden 2 kurşunla yaralanan Özbey, kaldırıldığı Honaz Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma kapsamında polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, olayın yaşandığı bölgede, güvenlik kamerası kayıtlarını da inceleme altına aldı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonrası Özbey'in cenazesi, Honaz ilçesinde kılınan cenaze namazı sonrası yakınları tarafından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

4 YIL ÖNCEKİ CİNAYET

Veysi Özbey'in oğlu Mehmet Özbey'in de 2017 yılında Diyarbakır'da cinayete karıştığı ortaya çıktı. Mehmet Özbey'in Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde aralarında husumet bulunan Çitak ailesiyle çıkan silahlı kavgada Hikmet Çitak'ı tüfekle vurarak öldürdüğü belirlendi. Mehmet Özbey'in tutuklu yargılandığı davada, babası Veysi Özbey'in de 'Kasten öldürmeye azmettirme' suçundan tutuksuz yargılandığı öğrenildi. Veysi Özbey'in bu olayın ardından Diyarbakır'dan Denizli'nin Honaz ilçesine yerleştiği bildirildi.


Son dakika haber! Cami avlusunda öldürüldü, cinayete azmettirmekten yargılanıyormuş

Son dakika haber! Cami avlusunda öldürüldü, cinayete azmettirmekten yargılanıyormuş

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