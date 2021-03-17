Son dakika haber | Çamaşır suyu içen küçük çocuk hastanelik oldu

Devrek'te çamaşır suyu içen küçük çocuk hastanelik oldu.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak'ın Devrek İlçesinde annesinin temizlik yaptığı sırada kapağı açık olan çamaşır suyunu içen 3 yaşındaki A.G. isimli küçük çocuk fenalaştı. Olay yerine çağrılan ambulansla Devrek Devlet Hastanesine kaldırılan ve burada ilk müdahalesi yapılan A.G. Zonguldak Bülent Ecevit üniversitesi Uygulama ve Araştırma hastanesine kaldırılırken, meydana gelen olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı