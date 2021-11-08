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Son dakika haber: Çalıştığı inşaatın asansör boşluğunda ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Çalıştığı inşaatın asansör boşluğunda ölü bulundu Avcılar'da şüpheli ölüm Avcılar'da dün evine gitmeyen inşaat bekçisi, bugün inşaata gelen arkadaşları tarafından asansör boşluğunda ölü olarak bulundu.

AVCILAR, İSTANBUL (İHA) - Çalıştığı inşaatın asansör boşluğunda ölü bulundu

Avcılar'da şüpheli ölüm

İSTANBUL - Avcılar'da dün evine gitmeyen inşaat bekçisi, bugün inşaata gelen arkadaşları tarafından asansör boşluğunda ölü olarak bulundu. Savcılık olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Avcılar Ambarlı Mahallesi Eren Can Sokak'ta yaşandı. İnşaat halindeki binanın sahibi Ferhat Demir, apartmanı denetlemeye geldi. Demir katları dolaştığı esnada, bekçilik yapan Ergün Celep'i bodrum kattaki asansör boşluğu kısmında hareketsiz yatar halde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Celep'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise olay hakkında inceleme başlattı. Savcı incelemesinin ardından Celep'in cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Celep'in olay yerine gelen yakınları fenalık geçirdi.

Son dakika haber: Çalıştığı inşaatın asansör boşluğunda ölü bulundu

Son dakika haber: Çalıştığı inşaatın asansör boşluğunda ölü bulundu

Son dakika haber: Çalıştığı inşaatın asansör boşluğunda ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı / Erdal Can İçelli - Son Dakika Haberleri
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