Son dakika haber! Çalıştığı inşaatın asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti
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Son dakika haber! Çalıştığı inşaatın asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti

10.03.2021 22:57 | Son Güncelleme: 10.03.2021 23:02

Son dakika habere göre Çalıştığı inşaatın asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti Sakarya'nın Hendek ilçesinde yapımı devam eden inşaatın asansör boşluğuna düşen işçi, olay yerinde hayatını kaybetti.

Çalıştığı inşaatın asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde yapımı devam eden inşaatın asansör boşluğuna düşen işçi, olay yerinde hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre olay, Hendek ilçesi Başpınar Mahallesi Ömer Bayraklı Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yapımı devam eden inşaatta işçi olarak çalışan 64 yaşlarındaki Yusuf Başaran, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı asansör boşluğuna düştü. Başaran'ın düştüğünü gören arkadaşları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı ilk müdahalede yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemeler sonrasında polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika haber! Çalıştığı inşaatın asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti
Son dakika haber! Çalıştığı inşaatın asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti
Son dakika haber! Çalıştığı inşaatın asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti
Son dakika haber! Çalıştığı inşaatın asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ÖZTÜRK

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