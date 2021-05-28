Son dakika haber: Çalıştığı hastanede eşi tarafından öldürülen Yudum toprağa verildi
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Son dakika haber: Çalıştığı hastanede eşi tarafından öldürülen Yudum toprağa verildi

Son dakika haber: Çalıştığı hastanede eşi tarafından öldürülen Yudum toprağa verildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... İSTANBUL'da çalıştığı özel hastanede eşi Güntay Mert (38) tarafından çocuklarının gözü önünde bıçaklanarak öldürülen Yudum Mert (33), memleketi Ardahan'da gözyaşlarıyla toprağa verildi.

İSTANBUL'da çalıştığı özel hastanede eşi Güntay Mert (38) tarafından çocuklarının gözü önünde bıçaklanarak öldürülen Yudum Mert (33), memleketi Ardahan'da gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kadıköy Göztepe'de özel bir hastanede hasta bakıcı olarak çalışan Yudum Mert ile Kozyatağı'nda belediye bloklarından birinde apartman görevlisi olan Güntay Mert arasında 'kıskançlık' nedeniyle tartışla çıktı. Yudum Mert, 2 çocuğunu da yanına alıp, evi terk ederek, ailesinin yanına sığındı. Bu olaydan 2 gün sonra 26 Mayıs günü saat 19.00 sıralarında Güntay Mert, eşinin çalıştığı hastaneye gitti. Güntay Mert, yanındaki bıçakla Yudum Mert'i çocuklarının gözü önünde yaralayarak, kaçtı. Aynı hastanede tedaviye alınan Yudum Mert, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan Güntay Mert tutuklandı.Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Yudum Mert'in cenazesi, dün yakınlarına teslim edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen otobüsle memleketi Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Samandöken köyüne götürülen Yudum Mert, kılınan cenaze namazının ardından yakınlarının gözyaşları içinde toprağa verildi.


Son dakika haber: Çalıştığı hastanede eşi tarafından öldürülen Yudum toprağa verildi
Son dakika haber: Çalıştığı hastanede eşi tarafından öldürülen Yudum toprağa verildi
Son dakika haber: Çalıştığı hastanede eşi tarafından öldürülen Yudum toprağa verildi
Son dakika haber: Çalıştığı hastanede eşi tarafından öldürülen Yudum toprağa verildi
Son dakika haber: Çalıştığı hastanede eşi tarafından öldürülen Yudum toprağa verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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