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Son dakika haber: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Öncelikli gündemimizde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Öncelikli gündemimizde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır

Gelen son dakika haberine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Öncelikli gündemimizde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadırÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışma takvimlerinde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunduğunu belirterek, öncelikli...

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı : Öncelikli gündemimizde Eyt ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışma takvimlerinde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunduğunu belirterek, öncelikli gündemlerinde emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili çalışma bulunmadığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Son günlerde kamuoyuna yansıyan haberler e ilişkin bir düzeltme ihtiyacı oluşmuştur. Bakanlığımızın önündeki çalışma takviminde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunmakta ve bu iki konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır" denildi.

Haber :  ANKARA,


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