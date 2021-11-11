Son dakika haber: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Öncelikli gündemimizde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı : Öncelikli gündemimizde Eyt ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışma takvimlerinde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunduğunu belirterek, öncelikli gündemlerinde emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili çalışma bulunmadığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Son günlerde kamuoyuna yansıyan haberler e ilişkin bir düzeltme ihtiyacı oluşmuştur. Bakanlığımızın önündeki çalışma takviminde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunmakta ve bu iki konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır" denildi.

Haber : ANKARA,

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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