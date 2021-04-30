Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den 1 Mayıs kutlaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Bakan Bilgin yaptığı paylaşımda, "El emeği ve alın teri ile ülkemizin kalkınmasında en ön safta yer alan, omuz omuza verip geleceği inşa eden her bir işçi ve emekçi kardeşimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun. Biz birlikte güçlüyüz." ifadelerini kullandı.

(Mevlüt İşli - Ömer Faruk Karataş/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı