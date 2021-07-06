Son dakika haber | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Alpkan'dan pestisit uyarısı Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Alpkan'dan pestisit uyarısı Açıklaması

Son dakika haber | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Alpkan'dan pestisit uyarısı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lütfihak Alpkan, pestisitin tarımda aşırı ve yanlış kullanımının çiftçiye ve tarım işçisine verdiği zararların hem halk sağlığı hem de iş sağlığı açısında büyük sorun olduğunu belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lütfihak Alpkan, pestisitin tarımda aşırı ve yanlış kullanımının çiftçiye ve tarım işçisine verdiği zararların hem halk sağlığı hem de iş sağlığı açısında büyük sorun olduğunu belirtti.

Alpkan, "Çiftçilerin Pestisit Kullanımına Yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi ve Biyoizlenmesi Projesi"nin Başkent Üniversitesi'ndeki açılış toplantısında, iş sağlığı ve güvenliğinin önemli kavramlar olduğunu söyledi.

Pestisitin zararlılarla mücadelede yaygın olarak kullanıldığını vurgulayan Alpkan, bu kimyasalın yoğun ve yanlış kullanılmasının insan sağlığına zararlar verdiğine dikkati çekti.

Pestisitin yanlış kullanımı konusunda düzenlenen odak toplantılarda kimyacılar ile tarımcıların çoğu zaman birbirini suçladığını aktaran Alpkan, şöyle konuştu:

"Bu tartışmaların neticesinde suç, üretim yapan çiftçimize kalıyor. Tarımcılar, 'Biz nasıl kullanılması gerektiğini öğretiyoruz ama çiftçi erken hasat yapıyor' diyor. Kimyasal erken hasat nedeniyle toprağa inemiyor ve bitkinin veya meyvenin üzerinden kalıyor. Bu hem çiftçi ve tarım işçileri hem de bu ürünlere sofrasında yer veren tüketiciler için olumsuz bir durum. Pestisitin tarımda aşırı ve yanlış kullanımının çiftçiye ve tarım işçisine verdiği zararlar hem halk sağlığı hem de iş sağlığı açısından büyük sorun."

Ölümlü iş kazaları yüzde 54 azaldı

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Cafer Uzunkaya da son 20 yıl içerisinde iş yeri sayısında yüzde 160'lık, çalışanların sayısında yüzde 186'lık artış yaşanmasına rağmen yüz bin kişideki ölümlü iş kazalarının yüzde 54 azaldığını söyledi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun büyük bir devrim niteliğinde olduğunu belirten Uzunkaya, kanun yürürlüğe girdiği tarihten bu yana yüz bin kişideki ölümlü iş kazalarında yüzde 41,3'lük azalma olduğunu vurguladı.

İnsanların iş kazası ve meslek hastalıkları nedeniyle hayatını kaybetmesine tahammüllerinin bulunmadığını ifade eden Uzunkaya, pestisit gibi kimyasallar nedeniyle yaşanan ölüm ve meslek hastalıklarıyla yoğun olarak mücadele ettiklerini bildirdi.

Programa, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Süreyya Erkan, Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal, Başkent Üniversitesi Kurucusu ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal ve ilgililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

Bir zamanlar balık tutulan Altınkaya Barajı tarım arazisine dönüştü
Bir zamanlar balık tutulan Altınkaya Barajı tarım arazisine dönüştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Mustafa Şentop Vladimir Putin Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Şevval Sam Sezen Aksu Sertab Erener Mahsun Kırmızıgül
Spor Abdullah Avcı Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Mostafa Mohamed Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Alpkan'dan pestisit uyarısı Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 13:22:15. #1.14#

title