Son dakika haber | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Alpkan'dan pestisit uyarısı Açıklaması

Son dakika gündem haberine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lütfihak Alpkan, pestisitin tarımda aşırı ve yanlış kullanımının çiftçiye ve tarım işçisine verdiği zararların hem halk sağlığı hem de iş sağlığı açısında büyük sorun olduğunu belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lütfihak Alpkan, pestisitin tarımda aşırı ve yanlış kullanımının çiftçiye ve tarım işçisine verdiği zararların hem halk sağlığı hem de iş sağlığı açısında büyük sorun olduğunu belirtti.

Alpkan, "Çiftçilerin Pestisit Kullanımına Yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi ve Biyoizlenmesi Projesi"nin Başkent Üniversitesi'ndeki açılış toplantısında, iş sağlığı ve güvenliğinin önemli kavramlar olduğunu söyledi.

Pestisitin zararlılarla mücadelede yaygın olarak kullanıldığını vurgulayan Alpkan, bu kimyasalın yoğun ve yanlış kullanılmasının insan sağlığına zararlar verdiğine dikkati çekti.

Pestisitin yanlış kullanımı konusunda düzenlenen odak toplantılarda kimyacılar ile tarımcıların çoğu zaman birbirini suçladığını aktaran Alpkan, şöyle konuştu:

"Bu tartışmaların neticesinde suç, üretim yapan çiftçimize kalıyor. Tarımcılar, 'Biz nasıl kullanılması gerektiğini öğretiyoruz ama çiftçi erken hasat yapıyor' diyor. Kimyasal erken hasat nedeniyle toprağa inemiyor ve bitkinin veya meyvenin üzerinden kalıyor. Bu hem çiftçi ve tarım işçileri hem de bu ürünlere sofrasında yer veren tüketiciler için olumsuz bir durum. Pestisitin tarımda aşırı ve yanlış kullanımının çiftçiye ve tarım işçisine verdiği zararlar hem halk sağlığı hem de iş sağlığı açısından büyük sorun."

Ölümlü iş kazaları yüzde 54 azaldı

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Cafer Uzunkaya da son 20 yıl içerisinde iş yeri sayısında yüzde 160'lık, çalışanların sayısında yüzde 186'lık artış yaşanmasına rağmen yüz bin kişideki ölümlü iş kazalarının yüzde 54 azaldığını söyledi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun büyük bir devrim niteliğinde olduğunu belirten Uzunkaya, kanun yürürlüğe girdiği tarihten bu yana yüz bin kişideki ölümlü iş kazalarında yüzde 41,3'lük azalma olduğunu vurguladı.

İnsanların iş kazası ve meslek hastalıkları nedeniyle hayatını kaybetmesine tahammüllerinin bulunmadığını ifade eden Uzunkaya, pestisit gibi kimyasallar nedeniyle yaşanan ölüm ve meslek hastalıklarıyla yoğun olarak mücadele ettiklerini bildirdi.

Programa, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Süreyya Erkan, Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal, Başkent Üniversitesi Kurucusu ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal ve ilgililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım