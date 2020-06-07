Son dakika haber: Çalışma izni olmayan yabancı uyruklu 19 masöze 82 bin TL ceza
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Son dakika haber: Çalışma izni olmayan yabancı uyruklu 19 masöze 82 bin TL ceza

Son dakika haberlerine göre HATAY'ın İskenderun ilçesinde masaj salonlarında yapılan denetimlerde çalışma izni olmayan yabancı uyruklu 19 kadına 82 bin 137 TL para cezası kesildi.

Son dakika haber: Çalışma izni olmayan yabancı uyruklu 19 masöze 82 bin TL ceza
07.06.2020 10:35 | Son Güncelleme: 07.06.2020 10:39

HATAY'ın İskenderun ilçesinde masaj salonlarında yapılan denetimlerde çalışma izni olmayan yabancı uyruklu 19 kadına 82 bin 137 TL para cezası kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu masöz çalıştırıldığı belirlenen 8 masaj salonunda denetim yaptı. Denetimlerde, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatlarının olmadığı ya da eksik olduğu bazı işletmelere idari işlem uygulandı. İş yeri ve ikametlerde yapılan aramalarda Özbekistan, Tayland, Endonezya, Uganda ve Kırgızistan uyruklu 19 kadın gözaltına alındı. Çalışma izni olmadığı tespit edilen masözlere 82 bin 137 TL para cezası kesildi ardından da sağlık kontrolünden geçirildikten sonra gerekli işlemlerin yapılması için Hatay İl Göç İdaresi'ne gönderildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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