Son dakika haber... Çalıntı araçla kaçmaya çalışan şüpheliyi polis yakaladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Çalıntı araçla kaçmaya çalışan şüpheliyi polis yakaladı

Son dakika haber... Çalıntı araçla kaçmaya çalışan şüpheliyi polis yakaladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: DÜZCE (İHA) – Düzce'de sürücüsünün anahtarı üzerinde unuttuğu otomobili çalan şüpheli, polis ekiplerinin kovalamacası sonrasında yakalandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de sürücüsünün anahtarı üzerinde unuttuğu otomobili çalan şüpheli, polis ekiplerinin kovalamacası sonrasında yakalandı.

Olay, Düzce'nin Beyköy beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerine girmek için aracını Beyköy'de park eden İ.K., anahtarı otomobil içerisinde unutarak yanından ayrıldı. Aracın anahtarının içerisinde olduğunu gören Ömer D. ise otomobile binerek, olay yerinden kaçmaya başladı. Uygulama yapan polis ekiplerinin de 'dur' ihtarına uymayan şahıs, polisleri de peşine taktı. Çıkmaz sokağa giren şüpheli yakalandı. Ceza uygulanan şüpheli, gözaltına alındı. - DÜZCE

Son dakika haber... Çalıntı araçla kaçmaya çalışan şüpheliyi polis yakaladı
Son dakika haber... Çalıntı araçla kaçmaya çalışan şüpheliyi polis yakaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Selin vurduğu ilde akıllara durgunluk veren olay! Sahte doktor, selzedeleri muayene edip ilaç yazdı
Selin vurduğu ilde akıllara durgunluk veren olay! Sahte doktor, selzedeleri muayene edip ilaç yazdı
Son dakika haber: (ÖZEL)İstanbul'un göbeğinde şüpheli ölüm
Son dakika haber: (ÖZEL)İstanbul'un göbeğinde şüpheli ölüm
Gece yarısı esrarengiz cinayetler! Anne ve kızı evlerinde bıçaklanmış halde ölü bulundu
Gece yarısı esrarengiz cinayetler! Anne ve kızı evlerinde bıçaklanmış halde ölü bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Devlet Bahçeli Vladimir Putin Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Düm Tek Tek Serdar Ortaç Aleyna Tilki Didem Arslan Yılmaz
Spor Muslera Arda Güler Erol Bulut Fatih Terim Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haber... Çalıntı araçla kaçmaya çalışan şüpheliyi polis yakaladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 20:19:36. #1.16#

title