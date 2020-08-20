Son dakika haber | California, kontrol altına alınamayan yangınlarla mücadele ediyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber | California, kontrol altına alınamayan yangınlarla mücadele ediyor

Son dakika haberi: ABD'de sıcak hava dalgasının etkisinde kalan California eyaleti, irili ufaklı çıkan yangınlarla mücadele ediyor.

Son dakika haber | California, kontrol altına alınamayan yangınlarla mücadele ediyor
20.08.2020 11:45 | Son Güncelleme: 20.08.2020 11:48

ABD'de sıcak hava dalgasının etkisinde kalan California eyaleti, irili ufaklı çıkan yangınlarla mücadele ediyor.

California Valisi Gavin Newsom, eyalet genelinde 23'ü büyük çapta, 367 yangının etkili olduğunu belirtti.

Yangınlara "olağanüstü" hava sıcaklığının ve "yıldırımların" neden olduğunu söyleyen Newsom, 72 saat içinde yaklaşık 11 bin yıldırım düştüğünü kaydetti.

Şerif Jeff Dirkse, "Sacramento Bee" gazetesine yaptığı açıklamada, Stanislaus County'de çıkan bir yangında 5 ila 7 kişinin yaralandığını ifade etti.

California İtfaiyesinden yapılan açıklamada da Fresno County'de bir yangına müdahale eden yangın söndürme helikopterin düşmesi sonucu, helikopter pilotunun hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, Coalinga bölgesinin 14 kilometre güneyinde etkili olan alevlere su boşaltmakla görevli helikopterde, yaşamını yitiren pilottan başka kimse olmadığı kaydedildi.

Binlerce kişi için tahliye emri verildi

Diğer yandan Solano County'de etkili olan 2 yangın nedeniyle Russian Nehri yakınında 8 bin kişiye tahliye emri verildi.

Polis ve itfaiyeciler, San Francisco ve Sacramento arasında yaklaşık 100 bin nüfusa sahip Vacaville bölgesindeki halka tahliye uyarısı yapıldı.

Vacaville'deki yangınlarda aralarında evlerin de olduğu 50 bina yok olurken, 50'si de hasar gördü.

California polisi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, bölgedeki her bir ilk müdahale biriminin, halkı güvenli şekilde haberdar ve tahliye ederek yangınla mücadele için aktif olarak çalıştığını, bölge sakinlerinin güvende olduğunu belirtti.

Sonoma County'nin yaklaşık 12 bin nüfusa sahip Healdsburg bölgesinde halka evlerini terk etmeye hazır olmaları uyarısı yapıldı.

Angwin ve Deer Park yerleşim yerlerinde de birkaç bin kişiye tahliye emri verildi.

Kuzeyde, doğuda ve güneyde orman yangınlarıyla çevrili San Francisco'da hava kül ve dumanla kaplandı.

San Francisco Körfezi'nde düşen 20 ayrı yıldırımın yol açtığı yangınlar, 344 kilometrekare alanı kül ederken, 1400 civarında yapıyı da tehdit ediyor.

İtfaiye sözcüsü Jonathan Cox, ormanlık park alanındaki yangın nedeniyle San Mateo ve Santa Cruz bölgelerinde yaklaşık 22 bin kişiye tahliye emri verildiğini duyurdu.

Yetkililer, bu civarda yaklaşık 20 evin yandığı bilgisini paylaştı

CNN'in haberine göre, California'da yangınlar nedeniyle 1200 kilometrekareden fazla alan zarar gördü.

Yetkililer, yangınlardan biriyle ilgili olarak kundakçılık şüphesiyle bir kişinin tutuklandığını bildirdi.

Eyalet genelinde birçok kişi sıcaktan ve dumandan muzdarip olurken ve onbinlerce kişi elektriksiz kaldı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Alkollü çıkan taksiciyi yanındaki kadın kurtarmak istedi: Ben içirdim 3. Sayfa
Alkollü çıkan taksiciyi yanındaki kadın kurtarmak istedi: Ben içirdim
Azeri mafya lideri Antalya'da öldürüldü! Katil, aynı masada yemek yediği en yakını çıktı Dünya
Azeri mafya lideri Antalya'da öldürüldü! Katil, aynı masada yemek yediği en yakını çıktı
Son Dakika: Maske takmayan kadını gözaltına alırken darp eden 2 polis görevden uzaklaştırıldı 3. Sayfa
Son Dakika: Maske takmayan kadını gözaltına alırken darp eden 2 polis görevden uzaklaştırıldı
Fakirlere dağıtacağız yalanıyla bayramda 41 ton et toplayıp sucuk yaptılar 3. Sayfa
Fakirlere dağıtacağız yalanıyla bayramda 41 ton et toplayıp sucuk yaptılar
Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti Dünya
Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında Güncel
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında
Konut fiyatlarının en çok değerlendiği iller Antalya, Şanlıurfa ve Gaziantep oldu
Konut fiyatlarının en çok değerlendiği iller Antalya, Şanlıurfa ve Gaziantep oldu
Erdoğan'ın vereceği müjdeye bir yorum da CHP'li Yavuzyılmaz'dan geldi: Türkiye, Zonguldak açıklarında doğal gaz buldu
Erdoğan'ın vereceği müjdeye bir yorum da CHP'li Yavuzyılmaz'dan geldi: Türkiye, Zonguldak açıklarında doğal gaz buldu
TOKİ, 9 ilde 400 konutu 120 bin liradan başlayan fiyatlarla kurasız olarak satacak
TOKİ, 9 ilde 400 konutu 120 bin liradan başlayan fiyatlarla kurasız olarak satacak
Marmara'da mahsur kalan kişinin tekneyi çaldığı ortaya çıktı! Kurtulduğuna pişman oldu
Marmara'da mahsur kalan kişinin tekneyi çaldığı ortaya çıktı! Kurtulduğuna pişman oldu
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı
Uzman çavuşun tecavüzü sonrası canına kıyan İpek'in ölmeden önce verdiği ifade ortaya çıktı
Uzman çavuşun tecavüzü sonrası canına kıyan İpek'in ölmeden önce verdiği ifade ortaya çıktı
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu
İzmir'de dağıtılan Atatürk büstü tartışmaya neden oldu
İzmir'de dağıtılan Atatürk büstü tartışmaya neden oldu
Kayınvalidesini öldürüp üzerine beton döken cani damat sorguda döküldü: Ellerimle boğdum, gider kuyusuna attım
Kayınvalidesini öldürüp üzerine beton döken cani damat sorguda döküldü: Ellerimle boğdum, gider kuyusuna attım
Babasının arabasını satarak kurduğu işte şimdi fabrika açmaya hazırlanıyor
Babasının arabasını satarak kurduğu işte şimdi fabrika açmaya hazırlanıyor
Sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaşan Hadise'nin 9 ay önce söyledikleri gündem oldu
Sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaşan Hadise'nin 9 ay önce söyledikleri gündem oldu
Fenomen Hanife Gürdal, dudak dolgusu yaptırdı
Fenomen Hanife Gürdal, dudak dolgusu yaptırdı
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
Arkadaş kavgası kanlı bitti! Biri ağır yaralı halde 15 metre sürünerek yardım istedi
Arkadaş kavgası kanlı bitti! Biri ağır yaralı halde 15 metre sürünerek yardım istedi
Dün Erdoğan'ın 'müjde' açıklamasının ardından sert düşen dolar, güne yükselişle başlayarak 7,32'den işlem görüyor
Dün Erdoğan'ın 'müjde' açıklamasının ardından sert düşen dolar, güne yükselişle başlayarak 7,32'den işlem görüyor
İki saldırgan, sokak ortasında bir genci önce darbetti ardından silahla vurarak öldürdü
İki saldırgan, sokak ortasında bir genci önce darbetti ardından silahla vurarak öldürdü
Hadise, uzun süredir aşk yaşadığı Kaan Yıldırım'la ilk pozunu paylaştı
Hadise, uzun süredir aşk yaşadığı Kaan Yıldırım'la ilk pozunu paylaştı
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi
Dokunulmazlık oyununda yarışan Eray, yaptığı yemekle jürilere zor anlar yaşattı
Dokunulmazlık oyununda yarışan Eray, yaptığı yemekle jürilere zor anlar yaşattı
Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü
Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü
İncir çekirdeğini doldurmayacak sebepten komşu çocuğunu dövdü! Yürek burkan anlar kamerada
İncir çekirdeğini doldurmayacak sebepten komşu çocuğunu dövdü! Yürek burkan anlar kamerada
Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçen Lewandowski, Cristiano Ronaldo'yu yakaladı
Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçen Lewandowski, Cristiano Ronaldo'yu yakaladı
YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı
YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı
Ablası, 226 gündür kayıp olan Gülistan'la ilgili iki korkunç ihtimale dikkat çekti
Ablası, 226 gündür kayıp olan Gülistan'la ilgili iki korkunç ihtimale dikkat çekti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Abdülhamit Gül Berat Albayrak Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Aamir Khan Yeşim Salkım Acun Ilıcalı Murat Dalkılıç
Spor Ali Koç Erol Bulut Caner Erkin Ahmet Nur Çebi Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Adana Siirt Eylül Çocuk
Şu an buradasınız: Son dakika haber | California, kontrol altına alınamayan yangınlarla mücadele ediyor - California
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.8.2020 11:55:27. #1.15#
title