Son dakika haber | Çaldıkları motosikletle 4 farklı kapkaç gerçekleştiren 2 kişi yakalandı
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Son dakika haber | Çaldıkları motosikletle 4 farklı kapkaç gerçekleştiren 2 kişi yakalandı

18.12.2020 21:59 | Son Güncelleme: 18.12.2020 22:03
Son dakika haber | Çaldıkları motosikletle 4 farklı kapkaç gerçekleştiren 2 kişi yakalandı

Son dakika haberi: ANTALYA'da, çaldıkları motosikletle 4 farklı kapkaç olayını gerçekleştiren B.P. (30) ve Ş.G. (20), polis tarafından yakalandı.

ANTALYA'da, çaldıkları motosikletle 4 farklı kapkaç olayını gerçekleştiren B.P. (30) ve Ş.G. (20), polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin başkalarına ait kimlikleri kullandığı ortaya çıktı.

İlk olay, 1 Aralık günü Aksu ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde meydana geldi. B.P. ve Ş.G., M.T.'ye ait 07 VHM 15 plakalı motosikleti çaldı. Çaldıkları motosikletle 10 gün sonra Çağlayan Mahallesi'ne gelen şüpheliler, G.G.Y.'nin elindeki çantayı kapkaç yöntemiyle çaldı. 4 gün sonra Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi'ne aynı motosikletle gelen ikili, İ.O.'nun elindeki cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldı. Ertesi gün Fevzi Çakmak Mahallesi'nde ortaya çıkan ikili, Ş.K.'ye ait cep telefonu ve çantayı kapkaç yöntemiyle çaldı. 2 şüpheli, 16 Aralık günü ise Yeniemek Mahallesi'nde F.K.'ye ait cep telefonunu ve kol çantasını çalarak kayıplara karıştı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 4 kapkaç olayıyla ilgili yaptıkları çalışma sonunda şüphelilerin B.P. ve Ş.G. olduğunu belirledi. Başkalarına ait kimlik bilgilerini kullandıkları tespit edilen ikili, bugün Alanya ilçesinde kaldıkları ikamette yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramada, çalınan 5 cep telefonu da evde bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler, Antalya'ya getirildi.


Son dakika haber | Çaldıkları motosikletle 4 farklı kapkaç gerçekleştiren 2 kişi yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN

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