Son dakika haber... Çaldıkları malzemelerle kaçarken polis ekiplerine yakalandılar - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ

SAĞLIK

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Çaldıkları malzemelerle kaçarken polis ekiplerine yakalandılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haber... Çaldıkları malzemelerle kaçarken polis ekiplerine yakalandılar

Son dakika 3. sayfa haberine göre DÜZCE (İHA) – Düzce'de bir iş yerinden hırsızlık yapan şüpheliler, çaldıkları malzemelerle kaçarken polis ekipleri tarafından yakalandı.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce'de bir iş yerinden hırsızlık yapan şüpheliler, çaldıkları malzemelerle kaçarken polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Beyciler Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde hırsızlık olayı meydana geldi. İş yeri sahibinin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları çalışma neticesinde hırsızlık olayına karışan 5 şüpheliyi iş yerine yakın bir noktada yakaladı. Çalınan malzemeler sahibine teslim edilirken, şüpheliler ise gözaltına alındı.

Şahısların, iki ayrı iş yerinde ve bir camide meydana gelen hırsızlık olaylarının da şüphelisi olarak arandıkları öğrenildi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Düzce, Polis, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title