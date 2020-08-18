Son dakika haber! Çaldığı otomobille kaza yaptı
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Son dakika haber! Çaldığı otomobille kaza yaptı

Bir son dakika haberine göre Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir işyerinin önünden çaldığı otomobille kaza yapan şahıs ağır yaralandı.

Son dakika haber! Çaldığı otomobille kaza yaptı
18.08.2020 22:12 | Son Güncelleme: 18.08.2020 22:50

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir işyerinin önünden çaldığı otomobille kaza yapan şahıs ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Safranbolu'dan Karabük istikametine giden S.D (22) yönetimindeki Tofaş Şahin marka otomobil, Kireçkuyusu mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. Karşı şeride geçtikten sonra Karabük'ten Safranbolu istikametine giden Mehmet Akif Alper yönetimindeki 78 AF 422 plakalı kamyonete çarpan S.D, hurdaya dönen araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Kazayı görenler diğer sürücüler 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi. Otomobil sürücüsü S.D, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Otomobilin İbrahim Susoy'a ait olduğu, Susoy'un kazadan kısa süre önce Safranbolu İlçe Emniyet Müdürlüğüne otomobilinin Atatürk Mahallesi Sadri Artunç Caddesi'nde bulunan işyerinin önünden çalındığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine otomobili arayan Safranbolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalınan otomobilin kazaya karıştığını öğrendi.

Kamyonet sürücüsü Alper, otomobilin kendisine çarpacağını anlayınca en sağ şeride kaçtığını söyledi. Alper, "Orta şeritten Safranbolu istikametine giderken karşı şeritten geldi. Refüje çıktığını görürken, üçüncü şeride çıktım. Beni en sağ şeritte kafadan yakaladı. Kaçmama rağmen yakaladı, çarpınca tekrar döndü. Emniyet kemeri takılı değildi ön camdan çıktığını gördüm. Yarısı dışarıda yarısı içerideydi. Arabanın içinden sürünerek çıktı" dedi.

Öte yandan kazayı gören meraklı vatandalar ise araçlarını yol kenarına park edip kazayı seyrederek başka bir kazaya davetiye çıkardı.

Kaza nedeniyle yol Safranbolu istikametine bir süre kapalı olurken, olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından araçlar kaldırılarak yol trafiğe açıldı. - KARABÜK

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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