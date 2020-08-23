Son dakika haber... Çaldığı motosikletle papağan hırsızlığı yapan şüpheli yakalandı
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Son dakika haber... Çaldığı motosikletle papağan hırsızlığı yapan şüpheli yakalandı

Bir son dakika haberine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde çaldığı motosikletle bir iş yerinden papağan hırsızlığı yaptığı iddia edilen şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Son dakika haber... Çaldığı motosikletle papağan hırsızlığı yapan şüpheli yakalandı
23.08.2020 18:49 | Son Güncelleme: 23.08.2020 19:04

Antalya'nın Alanya ilçesinde çaldığı motosikletle bir iş yerinden papağan hırsızlığı yaptığı iddia edilen şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Bektaş Mahallesi Bostancıpınar Caddesi üzerindeki bir iş yerinden papağan çalındığı ihbarını alarak çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrası hırsızlık şüphelinin A. O. B. (20) olduğunu tespit etti. Soruşturmayı derinleştiren polis, şüphelinin öncesinde Veysel Ö. isimli kişiye ait park halindeki 07 UL 536 motosikleti çaldığını ardından bu motosikletle de papağan hırsızlığını gerçekleştirdiğini belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 2 hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen şüpheli A. O. B.'yi Saray Mahallesi'ndeki arkadaşının evinde yakalayarak gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.O.B. sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

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