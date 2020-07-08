Son dakika haber! Çağlayancerit'te 271 kök Hint keneviri ele geçirildi
Son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde 271 kök hint keneviri ele geçirildi.
08.07.2020 12:51 | Son Güncelleme: 08.07.2020 13:26
Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde 271 kök hint keneviri ele geçirildi.
Çağlayancerit İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara ve sokak satıcılarına yönelik yaptığı çalışma kapsamında B.B'yi (64) takibe aldı.
Şüphelinin İstiklal Mahallesi Karafires Küme Evleri mevkisindeki bahçesinde ekili vaziyette 260 kök ve kurutulmuş 11 kök hint keneviri ele geçirildi.
Hint kenevirleri imha edilirken, şüpheli gözaltına alındı.
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Kaynak: AA