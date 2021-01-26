Son dakika haber... Çağla Şıkel koronavirüs testi yaptırdı

ÜNLÜ manken ve sunucu Çağla Şıkel, koronavirüs testi yaptırdığını ve sonucunun negatif çıktığını söyledi. Aralık ayında koronavirüs aşısı olan Çağla Şıkel'in koronavirüse yakalandığı iddia edilmişti. Çağla Şıkel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Temaslı geçmişim olması ihtimaliyle test yaptırdık. Sonucum negatif çıktı. Kısa bir süre sonra yayındayız" dedi. Şıkel koronavirüs test sonucunu da yine sosyal medya hesabından paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı