Son dakika haber... Çağla Şıkel koronavirüs testi yaptırdı
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Son dakika haber... Çağla Şıkel koronavirüs testi yaptırdı

26.01.2021 12:10 | Son Güncelleme: 26.01.2021 12:14
Son dakika haber... Çağla Şıkel koronavirüs testi yaptırdı

Son dakika gündem haberi: ÜNLÜ manken ve sunucu Çağla Şıkel, koronavirüs testi yaptırdığını ve sonucunun negatif çıktığını söyledi.

ÜNLÜ manken ve sunucu Çağla Şıkel, koronavirüs testi yaptırdığını ve sonucunun negatif çıktığını söyledi.  Aralık ayında koronavirüs aşısı olan Çağla Şıkel'in koronavirüse yakalandığı iddia edilmişti. Çağla Şıkel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Temaslı geçmişim olması ihtimaliyle test yaptırdık. Sonucum negatif çıktı. Kısa bir süre sonra yayındayız" dedi. Şıkel  koronavirüs test sonucunu da yine sosyal medya hesabından paylaştı.

 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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