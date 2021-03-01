Son dakika haber... Çadlı muhalif lider Dillo'nun evinde gözaltına alınmak istendiği baskında 5 yakını öldürüldü
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Son dakika haber... Çadlı muhalif lider Dillo'nun evinde gözaltına alınmak istendiği baskında 5 yakını öldürüldü

01.03.2021 01:55 | Son Güncelleme: 01.03.2021 01:58
Son dakika haber... Çadlı muhalif lider Dillo'nun evinde gözaltına alınmak istendiği baskında 5 yakını öldürüldü

Son dakika haberleri: Orta Afrika ülkesi Çad'da, muhalif lider ve cumhurbaşkanı adayı Yaya Dillo, cumhurbaşkanlığı muhafızlarına bağlı güvenlik güçlerinin başkent Encemine'deki evine düzenlediği baskında annesi ve oğluyla birlikte 5 yakınını öldürdüğünü bildirdi.

Orta Afrika ülkesi Çad'da, muhalif lider ve cumhurbaşkanı adayı Yaya Dillo, cumhurbaşkanlığı muhafızlarına bağlı güvenlik güçlerinin başkent Encemine'deki evine düzenlediği baskında annesi ve oğluyla birlikte 5 yakınını öldürdüğünü bildirdi.

Mevcut Cumhurbaşkanı İdris Debi'ye sert muhalefetiyle bilinen ve nisandaki seçimler için adaylığını açıklayan Dillo, Fransız yayın kuruluşu Radio France Internationale'a yaptığı açıklamada, "Sabah saat 5'te evime saldırdılar. Cumhurbaşkanlığı muhafızları…Annemi, oğlumu ve 3 diğer yakınımı öldürdüler." ifadelerini kullandı.

Basındaki haberlere göre muhalif lider Dillo, evini kuşatan güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

Dillo'nun gözaltına alınmasına tepki amacıyla başkent Encemine ve çok sayıda kentte gösteriler düzenleniyor.

Muhalefetin sokağa inmesi üzerine ordu, Cumhurbaşkanlığı Sarayı çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı, zırhlı araç ve asker takviyesi yaptı.

Hükümetten yapılan açıklamada ise baskının, hakkındaki 2 mahkeme kararına cevap vermeyen Dillo'nun gözaltı operasyonu olduğu belirtildi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin silahla mukavemet gösterilmesi üzerine ateş açtığı, olayda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3'ü polis 5 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Çad genelinde sabah saatlerinden bu yana internete erişim engelleniyor.

-Yaya Dillo kimdir?

Dillo, ordudan ayrılan bazı askerlerle birlikte 2005'te Değişim, Birlik ve Demokrasi Platformu SCUD'u kurdu. Diğer bazı ayrılıkçı silahlı gruplarla Debi'yi devirme ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirme girişimi başarısız olan ???????Dillo, 2006'da Debi'nin kabinesinde bakanlık görevini kabul ederek silahlı mücadeleyi bıraktı.

Nisan ayında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Debi'ye karşı yarışacağını açıklayan 16 isimden birisi olan Dillo, Orta Afrika Ekonomik ve Parasal Birliğinde (CEMAC) Çad'ı temsil etti.

Çad'da 2018'deki anayasa değişikliğiyle 1990'dan beri iktidarda olan Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi'nin 2033'e kadar görevini sürdürebilmesinin yolu açılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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