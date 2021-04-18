Son dakika haber! Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Son dakika haberler... Boş cadde ve sokaklar Kapalı işyerleri ERZURUM (AA) Erzurum, Kars, Ardahan, Erzincan, Tunceli, Iğdır ve Ağrı'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizlik hakim oldu.