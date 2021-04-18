Son dakika haber! Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
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Son dakika haber! Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Boş cadde ve sokaklar Kapalı işyerleri ERZURUM (AA) Erzurum, Kars, Ardahan, Erzincan, Tunceli, Iğdır ve Ağrı'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizlik hakim oldu.

Boş cadde ve sokaklar

Kapalı işyerleri ERZURUM (AA) Erzurum, Kars, Ardahan, Erzincan, Tunceli, Iğdır ve Ağrı'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizlik hakim oldu.

Cuma günü saat 19.00'da başlayan ve 19 Nisan Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların büyük oranda uyduğu gözlendi.

Cadde, sokak ve meydanların boş kaldığı Erzurum'da, güvenlik güçleri dışarı çıkanların belgelerini kontrol etti, Kovid-19 kuralları hakkında uyarılarda bulundu.

Tunceli, Iğdır, Kars, Ardahan, Erzincan ve Ağrı'nın cadde ve sokakları da sessizliğe büründü.

Kısıtlama nedeniyle araç trafiğinin düşük seviyede olduğu görülen bölge illerinde polis ekipleri de uygulama noktalarında kontrollerini sürdürdü.

Belediye temizlik ekipleri de kısıtlamayı fırsat bilerek vatandaşların yoğun kullandığı alanlarda temizlik çalışması yaptı.

Son dakika haber! Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Son dakika haber! Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Son dakika haber! Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Son dakika haber! Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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