Son dakika haber: Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Son dakika haberlerine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek risk" kategorisinde bulunan Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Gümüşhane, Artvin ve Bayburt, sakin bir gün geçiriyor.