Son dakika haber! Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
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Son dakika haber! Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

27.02.2021 14:12 | Son Güncelleme: 27.02.2021 14:16

Son dakika gündem haberi... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri Sokağa çıkma kısıtlaması Boş cadde ve sokaklar Saat kulesi AKSARAY (AA) Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Aksaray'da cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri

Sokağa çıkma kısıtlaması

Boş cadde ve sokaklar

Saat kulesi AKSARAY (AA) Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Aksaray'da cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim.

Son dakika haber! Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Son dakika haber! Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Son dakika haber! Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Son dakika haber! Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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