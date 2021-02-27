Son dakika haber! Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
27.02.2021 14:12 | Son Güncelleme: 27.02.2021 14:16
Son dakika gündem haberi... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri Sokağa çıkma kısıtlaması Boş cadde ve sokaklar Saat kulesi AKSARAY (AA) Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Aksaray'da cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri
Sokağa çıkma kısıtlaması
Boş cadde ve sokaklar
Saat kulesi AKSARAY (AA) Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Aksaray'da cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut