(DRONE) Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
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(DRONE) Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

03.01.2021 12:09 | Son Güncelleme: 03.01.2021 12:27

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele genelgesi kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Samsun ve çevresindeki illerde sessizlik hakim.

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele genelgesi kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Samsun ve çevresindeki illerde sessizlik hakim.

Samsun'da uygulama kapsamında kentin en işlek noktalarından ve insan yoğunluğunun fazla olduğu İstiklal, Gazi ve Mecidiye caddeleri ile Cumhuriyet Meydanı, kısıtlamanın başlamasıyla sessizliğe büründü. Normal günlerde vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Atakum sahili boş kaldı.

Kısıtlamanın başlamasıyla vatandaşlar evlerine çekilirken, cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kentin belli noktalarında polis ekipleri uygulama yaptı.

(DRONE) Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
(DRONE) Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
(DRONE) Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
(DRONE) Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş

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