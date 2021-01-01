Son dakika haber... Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
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Son dakika haber... Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

01.01.2021 00:28 | Son Güncelleme: 01.01.2021 00:32

Gelen son dakika haberlerine göre Cadde ve sokakların drone ile görüntülenmesi Polis ekiplerinin kontrol yapması SİVAS - Sivas'ta 80 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla vatandaşlar evlerine kapanırken, cadde ve sokaklar boş kaldı.

Cadde ve sokakların drone ile görüntülenmesi

Polis ekiplerinin kontrol yapması SİVAS - Sivas'ta 80 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla vatandaşlar evlerine kapanırken, cadde ve sokaklar boş kaldı. Kentin simgesi tarihi Kent Meydanı başta olmak üzere, ana caddelerde kısıtlamayla insan ve araç yoğunluğu azaldı.

Son dakika haber... Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Son dakika haber... Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Son dakika haber... Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Son dakika haber... Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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