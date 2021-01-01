Son dakika haber... Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Gelen son dakika haberlerine göre Cadde ve sokakların drone ile görüntülenmesi Polis ekiplerinin kontrol yapması SİVAS - Sivas'ta 80 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla vatandaşlar evlerine kapanırken, cadde ve sokaklar boş kaldı.