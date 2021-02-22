Son dakika haber... Buzulun üzerinde sürüklenen çocukları vatandaşlar kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber... Buzulun üzerinde sürüklenen çocukları vatandaşlar kurtardı

22.02.2021 14:01 | Son Güncelleme: 22.02.2021 14:06
Son dakika haber... Buzulun üzerinde sürüklenen çocukları vatandaşlar kurtardı

Son dakika haberleri: Ukrayna'da üzerine çıktıkları buzulla nehrin ortasına kadar sürüklenen çocukları, çevrede bulunan vatandaşlar kurtardı.

Ukrayna'da üzerine çıktıkları buzulla nehrin ortasına kadar sürüklenen çocukları, çevrede bulunan vatandaşlar kurtardı.

Ukrayna'nın güneyindeki Herson şehrinde yaşanan olayda, göl etrafında gezinen 2 çocuk buzulun üstüne çıkıp oynadı. Nehrin akıntısına kapılan buzul kütlesi, çocuklarla birlikte karadan uzaklaşarak nehrin ortasına kadar sürüklendi. Çocukları fark eden vatandaşlar, buldukları bir sandalla olaya müdahale etti ve nehrin akıntısında buz kütlesi üstünde yol alan çocuklar kurtarıldı. Çocuklar ailelerine teslim edildi. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Hulusi Akar Özlem Zengin Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Onur Akay Meltem Miraloğlu İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Ünal Karaman Osman Özköylü Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Pkk İran Göztepe Oyunlar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Buzulun üzerinde sürüklenen çocukları vatandaşlar kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.2.2021 14:07:00. #1.14#
title