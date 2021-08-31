Son dakika haber | Buzdolabından çıkan yangın evi küle çevirdi
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Son dakika haber | Buzdolabından çıkan yangın evi küle çevirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Düzce'de akşam saatlerinde bir evde buzdolabından çıkan yangın evi küle çevirirken, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonrasında tüp patlamadan evden çıkartıldı.

Düzce'de akşam saatlerinde bir evde buzdolabından çıkan yangın evi küle çevirirken, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonrasında tüp patlamadan evden çıkartıldı.

Yangın akşam saatlerinde Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Köse Sokak'ta Münir Çarıkçı'ya ait evde kiracı olarak bulunan Asım Kuru'nun evinde buzdolabından yangın çıktı. Evden dumanların çıktığını gören mahalleli durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. 3 katlı evin 2. katında çıkan yoğun dumanlara itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Evin içerisinde birilerinin olup olmadığını kontrol eden ekipler, mutfakta bulunan bir tüpü de patlamadan evden çıkarttı. Buzdolabından çıkarak evi küle çeviren yangın itfaiye erleri tarafından kısa sürede söndürülerek kontrol altına alınırken, evin yandığını duyanlar bölgeye gelip sinir krizleri geçirdi. Evde herhangi bir kişinin olmadığı tespit edilirken, evde maddi hasar meydana geldi. - DÜZCE

Son dakika haber | Buzdolabından çıkan yangın evi küle çevirdi
Son dakika haber | Buzdolabından çıkan yangın evi küle çevirdi
Son dakika haber | Buzdolabından çıkan yangın evi küle çevirdi
Son dakika haber | Buzdolabından çıkan yangın evi küle çevirdi
Son dakika haber | Buzdolabından çıkan yangın evi küle çevirdi
Son dakika haber | Buzdolabından çıkan yangın evi küle çevirdi
Son dakika haber | Buzdolabından çıkan yangın evi küle çevirdi
Son dakika haber | Buzdolabından çıkan yangın evi küle çevirdi
Son dakika haber | Buzdolabından çıkan yangın evi küle çevirdi
Son dakika haber | Buzdolabından çıkan yangın evi küle çevirdi
Son dakika haber | Buzdolabından çıkan yangın evi küle çevirdi
Son dakika haber | Buzdolabından çıkan yangın evi küle çevirdi
Son dakika haber | Buzdolabından çıkan yangın evi küle çevirdi
Son dakika haber | Buzdolabından çıkan yangın evi küle çevirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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