Son dakika haber: Buzdolabı patladı, çıkan yangın mahalleyi sokağa döktü
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Son dakika haber: Buzdolabı patladı, çıkan yangın mahalleyi sokağa döktü

Son dakika habere göre Buzdolabı patladı, çıkan yangın mahalleyi sokağa döktü Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde iddiaya göre buzdolabının patlamasıyla evde yangın çıktı.

19.08.2020 12:03 | Son Güncelleme: 19.08.2020 12:14

Buzdolabı patladı, çıkan yangın mahalleyi sokağa döktü

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde iddiaya göre buzdolabının patlamasıyla evde yangın çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri sokağa dökülerek itfaiyenin çalışmalarını izledi.

Olay Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Eskicami-Ortacami Mahallesinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre apartmanın 4. Katındaki mutfak bölümünde bulunan buzdolabının patlamasıyla evde yangın çıktı. Evde dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 110 itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangının çıktığı bölgeye gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını söndürürken, mahalle sakinleri de sokağa inerek, itfaiye ekiplerinin çalışmasını izledi. Yangında 112 Acil Sağlık ekipleri de hazır bekletildi.

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Son dakika haber: Buzdolabı patladı, çıkan yangın mahalleyi sokağa döktü

Kaynak: İHA

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