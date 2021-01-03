Çıldır Gölü'nde drift yaptı
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Çıldır Gölü'nde drift yaptı

03.01.2021 10:11 | Son Güncelleme: 03.01.2021 11:03
Çıldır Gölü'nde drift yaptı

KARS ve Ardahan sınırlarında yer alan, kış aylarında şiddetli soğuk nedeniyle buz tutan 18 kilometre uzunluğundaki Çıldır Gölü, macera sevenlerin uğrak yeri haline geldi.

KARS ve Ardahan sınırlarında yer alan, kış aylarında şiddetli soğuk nedeniyle buz tutan 18 kilometre uzunluğundaki Çıldır Gölü, macera sevenlerin uğrak yeri haline geldi. Oğuzcan Özcan buz üstünde aracıyla drift yaptı.Van Gölü'nden sonra 124 kilometrekarelik alanıyla Doğu Anadolu Bölgesi'nin ikinci büyük gölü olan Çıldır Gölü'nün yüzeyi geçetiğimiz günlerde buzla kaplandı. Buz kalınlığının 20 santimetreyi aştığı göle gelen Oğuzcan Özcan, aracıyla gölün üzerinde drift attı. Özcan, 'Çıldır Gölü bu yıl da buzla kaplandı. Benim bu hayatta en çok sevdiklerimden birisi offroad, diğeri de buz üstünde drift yapmak. Muhteşem bir duygu. Buzun kırılması imkansız' diye konuştu.


Çıldır Gölü'nde drift yaptı
Çıldır Gölü'nde drift yaptı
Çıldır Gölü'nde drift yaptı
Çıldır Gölü'nde drift yaptı
Çıldır Gölü'nde drift yaptı
Çıldır Gölü'nde drift yaptı
Çıldır Gölü'nde drift yaptı
Çıldır Gölü'nde drift yaptı
Çıldır Gölü'nde drift yaptı
Çıldır Gölü'nde drift yaptı
Çıldır Gölü'nde drift yaptı
Çıldır Gölü'nde drift yaptı
Çıldır Gölü'nde drift yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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