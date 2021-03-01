Son dakika haber! Buz kalınlığı 40 santimetreye ulaşan Çıldır Gölü'nde kar motoruyla gezinti yapılıyor
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Son dakika haber! Buz kalınlığı 40 santimetreye ulaşan Çıldır Gölü'nde kar motoruyla gezinti yapılıyor

01.03.2021 12:21 | Son Güncelleme: 01.03.2021 12:24
Son dakika haber! Buz kalınlığı 40 santimetreye ulaşan Çıldır Gölü'nde kar motoruyla gezinti yapılıyor

Son dakika haberleri: Ardahan'da yüzeyinin tamamı buz tutan Çıldır Gölü'ne gelen ziyaretçiler, atlı kızağın yanında kar motorlarıyla da gezinti yaparak keyifli anlar yaşıyor.

Ardahan'da yüzeyinin tamamı buz tutan Çıldır Gölü'ne gelen ziyaretçiler, atlı kızağın yanında kar motorlarıyla da gezinti yaparak keyifli anlar yaşıyor.

Ardahan-Kars sınırları içinde bulunan ve soğuk havanın etkisiyle donan Çıldır Gölü'nün yüzeyindeki buz kalınlığı 40 santimetreye ulaştı.

Bölgeyi ziyaret eden bazı misafirler göl üzerinde atlı kızaklarla, bazıları ise kar motoruyla gezinti yaptı.

Kar motoruyla buz üzerinde gösteri yapan Zeki Bayraktar, Çıldır Gölü'nü tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.

Buz üzerindeki farklı etkinliklerin ziyaretçilerin ilgisini çektiğini ifade eden Bayraktar, herkesi bölgeye beklediklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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