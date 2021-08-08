Son dakika haber! Büyükşehir yangın bölgesinde yaraları sarıyor
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Son dakika haber! Büyükşehir yangın bölgesinde yaraları sarıyor

Son dakika haber! Büyükşehir yangın bölgesinde yaraları sarıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Aydın Büyükşehir Belediyesi Çine'de devam eden yangın alanında tüm birimleriyle yoğun çalışmalarına devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Çine'de devam eden yangın alanında tüm birimleriyle yoğun çalışmalarına devam ediyor.

Yoğun duman ve sıcaktan etkilenen görevli ve gönüllülerin ihtiyaçlarını karşılamak için tedarik zinciri oluşturan Aydın Büyükşehir Belediyesi, AYBA görevlileri ile vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

AYBA aynı zamanda yangın bölgesine yakın olan evlere de ulaşarak her gün düzenli olarak sıcak yemek dağıtımı sağlıyor. - AYDIN

Son dakika haber! Büyükşehir yangın bölgesinde yaraları sarıyor
Son dakika haber! Büyükşehir yangın bölgesinde yaraları sarıyor
Son dakika haber! Büyükşehir yangın bölgesinde yaraları sarıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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