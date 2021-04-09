Son dakika haber! Büyükşehir Nisan ayı meclisinde 42 karar alındı
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Son dakika haber! Büyükşehir Nisan ayı meclisinde 42 karar alındı

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Son dakika haber! Büyükşehir Nisan ayı meclisinde 42 karar alındı

Bir son dakika haberine göre Muğla Büyükşehir Belediyesi Nisan Ayı Meclisinde 40 karar oybirliği, 2 karar da oy çokluğu ile alınarak bir madde Plan ve Bütçe Komisyonuna, 4 madde de İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Nisan Ayı Meclisinde 40 karar oybirliği, 2 karar da oy çokluğu ile alınarak bir madde Plan ve Bütçe Komisyonuna, 4 madde de İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Nisan Ayı Meclis toplantısı Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi çok amaçlı salonunda gerçekleştirildi. Mecliste alınan 42 karardan 40 karar oybirliği, 2 karar da oy çokluğu ile alındı. 1 madde Plan ve Bütçe Komisyonuna, 4 madde de İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

Büyükşehir Belediyesi Nisan Ayı meclis toplantısında 2020 yılı Meclis Denetim Komisyon Raporu Hakkında bilgilendirme yapıldı. Toplantıda ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere Başkanlık Divanı (Meclis I. Başkan Vekili, Meclis II. Başkan Vekili, Meclis Divan Katipliği) ile 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Encümen Üyesi ve İhtisas Komisyonları üye seçimleri yapıldı. Ayrıca toplantı da Muğla Büyükşehir Belediyesi 2020 yılı faaliyet raporu da görüşüldü. - MUĞLA

Son dakika haber! Büyükşehir Nisan ayı meclisinde 42 karar alındı
Son dakika haber! Büyükşehir Nisan ayı meclisinde 42 karar alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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